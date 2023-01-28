Теледоктор Мясников перечислил основные причины болей в спине

Многие люди сталкивались с болью в спине. Основные причины появления дискомфортных ощущений перечислил врач и телеведущий Александр Мясников.
Поясничная боль чаще всего возникает в результате мышечного спазма. В таком случае усмирить ее обычными анальгетиками не получится.
«Нужны препараты, снимающие спазм, или специальные упражнения», — приводит слова специалиста «Медикфорум».
Также боли в спине могут возникать из-за стресса. Особенно часто это проявляется у эмоциональных и восприимчивых людей. Частой причиной поясничной боли медик назвал межпозвоночную грыжу. В таком случае дискомфорт ощущается в положении лежа.