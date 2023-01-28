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Forbes: переброска американских танков Abrams на Украину может занять много времени

Армия
Forbes: переброска американских танков Abrams на Украину может занять много времени

Пройдет достаточно много времени, прежде чем американские танки Abrams окажутся в руках Украины, пишет Forbes.

Переброска танков на украинскую территорию может затянуться из-за наличия обедненного урана в составе брони Abrams. Дело в том, что законодательство США запрещает вывозить этот компонент в другие страны. Именно поэтому Пентагону предстоит заменить урановую броню на вольфрамовую перед отправкой машин Украине.

«Когда минобороны США испытывало броню из вольфрама в 1960 году, исследователи разочаровались полученными результатами и объявили вольфрам непригодным в качестве защитного покрытия», – сказано в статье.

По словам экспертов, украинского лидера Владимира Зеленского огорчит решение американцев по этим танкам. Ранее он говорил, что эта техника нужна ВСУ уже сегодня.
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