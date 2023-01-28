Forbes: переброска американских танков Abrams на Украину может занять много времени

Переброска танков на украинскую территорию может затянуться из-за наличия обедненного урана в составе брони Abrams. Дело в том, что законодательство США запрещает вывозить этот компонент в другие страны. Именно поэтому Пентагону предстоит заменить урановую броню на вольфрамовую перед отправкой машин Украине.