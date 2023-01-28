Полиция в США обнаружила угнанный катафалк и труп многодетного отца в 160 километрах от авто

Сотрудники американской полиции обнаружили угнанный катафалк и труп многодетного отца в 160 километрах от спецтранспорта. Преступление совершил 23-летний житель штата Иллинойс, который угнал автомобиль с покойником, а потом избавился от тела в Чикаго, пишет New York Post.
Правоохранители разыскивают злоумышленника. По данным СМИ, в грузовом отсеке катафалка находился труп 47-летнего Кертиса Брауна, который скончался от внезапно развившейся сердечной недостаточности. Мужчина был отцом 12 детей.
Мать покойного рассказала, что угонщик не только вытащил мертвого американца и выбросил тело на улице Чикаго, но и раздел его. Действительно, полицейские обнаружили труп совершенно голым.
Директора похоронного бюро оштрафовали за непрофессиональное поведение и содействие преступности. Родственники покойного требуют закрытия компании.