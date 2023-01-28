Полиция в США обнаружила угнанный катафалк и труп многодетного отца в 160 километрах от авто

Сотрудники американской полиции обнаружили угнанный катафалк и труп многодетного отца в 160 километрах от спецтранспорта. Преступление совершил 23-летний житель штата Иллинойс, который угнал автомобиль с покойником, а потом избавился от тела в Чикаго, пишет New York Post.