Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Bloomberg: ЕС не сможет конфисковать замороженные российские активы в короткие сроки

Экономика
Bloomberg: ЕС не сможет конфисковать замороженные российские активы в короткие сроки

Еврокомиссия ищет законные обоснования для потенциально конфискации замороженных ранее российских активов. Политики хотят использовать эти средства под предлогом помощи Украине, однако этот процесс может занять много времени, пишет Bloomberg.

Эксперты полагают, что в настоящее время юридические обоснования для ареста российских активов отсутствуют. При этом вопрос может рассматриваться в рамках прецедентного права. Для того, чтобы изменения в этой системе вступили в силу, необходимо потратить время.

ЕС может сфабриковать прецедент для дальнейшей конфискации активов. При этом такой шаг будет также нести издержки — это пошатнет доверие на международном финансовом рынке.
евросоюз российские активы центробанк еврокомиссия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду