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В Кировске отец отказался от госпитализации двухлетнего сына и навсегда лишился ребенка

Происшествия
В Кировске отец отказался от госпитализации двухлетнего сына и навсегда лишился ребенка

Несовершеннолетний житель Кировска Ленинградской области скончался после того, как отец отказался оставлять его в больнице с плохим самочувствием и увез домой. Об этом пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник в полиции.

Днем 27 января двухлетнего мальчика привезли в больницу с 29-летним отцом. У ребенка наблюдалась повышение температуры. Ему оказали первую помощь, после чего отец повез малыша домой, отказавшись от лечения в стационаре.

Вскоре ребенок почувствовал себя плохо, тогда мужчина не стал дожидаться скорой помощи и повез его в больницу своими силами. По пути в медучреждение мальчик перестал дышать. Теперь в ситуации предстоит разобраться сотрудниками СК. Известно, что покойный воспитывался в полной семье, состоящей из граждан Таджикистана, легально находящихся на территории России.
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