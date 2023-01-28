В Кировске отец отказался от госпитализации двухлетнего сына и навсегда лишился ребенка

Вскоре ребенок почувствовал себя плохо, тогда мужчина не стал дожидаться скорой помощи и повез его в больницу своими силами. По пути в медучреждение мальчик перестал дышать. Теперь в ситуации предстоит разобраться сотрудниками СК. Известно, что покойный воспитывался в полной семье, состоящей из граждан Таджикистана, легально находящихся на территории России.