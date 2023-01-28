В Кировске отец отказался от госпитализации двухлетнего сына и навсегда лишился ребенка

Несовершеннолетний житель Кировска Ленинградской области скончался после того, как отец отказался оставлять его в больнице с плохим самочувствием и увез домой. Об этом пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник в полиции.
Днем 27 января двухлетнего мальчика привезли в больницу с 29-летним отцом. У ребенка наблюдалась повышение температуры. Ему оказали первую помощь, после чего отец повез малыша домой, отказавшись от лечения в стационаре.
Вскоре ребенок почувствовал себя плохо, тогда мужчина не стал дожидаться скорой помощи и повез его в больницу своими силами. По пути в медучреждение мальчик перестал дышать. Теперь в ситуации предстоит разобраться сотрудниками СК. Известно, что покойный воспитывался в полной семье, состоящей из граждан Таджикистана, легально находящихся на территории России.