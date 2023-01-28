Президент МОК Томас Бах выступил против дискриминации российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против дискриминации российских спортсменов и допустил их участие в Олимпийских играх 2024 года.
Бах высказался за возвращение России в международный спорт. Во время чемпионата мира по санному спорту в Оберхофе он объяснил, что отстранение спортсменов из-за паспорта не соответствует принципам Олимпийской хартии.
«Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — заявил Бах.
Ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт пригрозил бойкотом в случае допуска россиян на международные турниры. В комментарии изданию Der Spiegel Бах отметил, что знает точку зрения страны, которая хочет полностью изолировать россиян.