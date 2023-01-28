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Президент МОК Томас Бах выступил против дискриминации российских спортсменов

Спорт
Президент МОК Томас Бах выступил против дискриминации российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против дискриминации российских спортсменов и допустил их участие в Олимпийских играх 2024 года.

Бах высказался за возвращение России в международный спорт. Во время чемпионата мира по санному спорту в Оберхофе он объяснил, что отстранение спортсменов из-за паспорта не соответствует принципам Олимпийской хартии.

«Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — заявил Бах.

Ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт пригрозил бойкотом в случае допуска россиян на международные турниры. В комментарии изданию Der Spiegel Бах отметил, что знает точку зрения страны, которая хочет полностью изолировать россиян.
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