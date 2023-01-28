Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Константинов: поставки Украине немецких танков Leopard не смогут остановить Россию

Армия
Константинов: поставки Украине немецких танков Leopard не смогут остановить Россию

Конфликт на Украине выходит на новый виток из-за поставок западных танков Украине, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

В интервью РИА Новости он отметил, что передача американских и немецких танков ВСУ подталкивает Россию к ускорению темпа спецоперации.

«Западное оружие в сочетании с наличием готовности украинцев идти с этим оружием на смерть становится для нас все более масштабной угрозой», — объяснил он.

При этом Константинов подчеркнул, что поставки нового оружия ВСУ не остановят РФ. По его словам, современная немецкая тяжелая бронетехника будет отправлена вслед за гитлеровскими «Тиграми» и «Пантерами».
leopard крым танки Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду