Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны во главе с Соединенными Штатами истребляют на Украине славянский народ по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
Своим мнением он поделился в процессе общения с корреспондентом РИА Новости. По его словам, украинцев обманули для того, чтобы натравить на жителей России.
«Американцы десятилетиями закладывали и взращивали в украинском народе идеологию ненависти, которая по своей сути разрушительна, что и сыграло злую шутку с Украиной», — объяснил Шеремет.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Об этом она заявила в интервью изданию Zeit.