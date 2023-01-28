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Депутат Шеремет рассказал о планах Запада по реализации на Украине программы гитлеровцев

Политика
Депутат Шеремет рассказал о планах Запада по реализации на Украине программы гитлеровцев

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что западные страны во главе с Соединенными Штатами истребляют на Украине славянский народ по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Своим мнением он поделился в процессе общения с корреспондентом РИА Новости. По его словам, украинцев обманули для того, чтобы натравить на жителей России.

«Американцы десятилетиями закладывали и взращивали в украинском народе идеологию ненависти, которая по своей сути разрушительна, что и сыграло злую шутку с Украиной», — объяснил Шеремет.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Об этом она заявила в интервью изданию Zeit.
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