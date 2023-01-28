Сделка по продаже «Вымпелкома» не получила одобрение Правительства РФ

Сделку по продаже компании «Вымпелком» холдингом Veon отечественному топ-менеджменту в нынешнем виде забраковали Минфин, Минэкономразвития и Центробанк РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Владельцы еврооблигаций Veon также не одобрил сделку и ранее пытались остановить процесс продажи в суде. Сделка была отправлена на доработку, чтобы «защитить российских акционеров».
По словам юристов, власти собираются приостановить сделку до того момента, когда появится определенность с долгами. В то же время переговоры о перепродаже «Вымпелкома» уже начались, добавили в издании.
Поставщик терминалов Ingenico планирует уйти из России. Об этом сообщает «ФедералПресс».