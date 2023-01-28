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Сделка по продаже «Вымпелкома» не получила одобрение Правительства РФ

Экономика
Сделка по продаже «Вымпелкома» не получила одобрение Правительства РФ

Сделку по продаже компании «Вымпелком» холдингом Veon отечественному топ-менеджменту в нынешнем виде забраковали Минфин, Минэкономразвития и Центробанк РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Владельцы еврооблигаций Veon также не одобрил сделку и ранее пытались остановить процесс продажи в суде. Сделка была отправлена на доработку, чтобы «защитить российских акционеров».

По словам юристов, власти собираются приостановить сделку до того момента, когда появится определенность с долгами. В то же время переговоры о перепродаже «Вымпелкома» уже начались, добавили в издании.

Поставщик терминалов Ingenico планирует уйти из России. Об этом сообщает «ФедералПресс».
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