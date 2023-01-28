Съемки нового клипа певца SHAMAN проходили в Можайске

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, на днях презентовал новый музыкальный клип на песню «Исповедь». Съемки этого ролика проходили в Можайске.
Как сообщает телеканал «360», в клипе можно увидеть в том числе древние храмы, которыми так славится «священный город русских» Можайск.
«Дай мне нести свой тяжкий крест и не падать», — поет SHAMAN в новой песне.
Стоит отметить, что Можайск известен древними святынями, храмами и намоленными местами. Главным покровителем города считается Николай Чудотворец, также именуемый «Можайским».
Ранее сообщалось, что клип SHAMAN на песню «Исповедь», опубликованный певцом в видеохостинге YouTube, набрал более 1 млн просмотров менее чем за сутки.