МО РФ опубликовало видео уничтожения целей ВСУ танковыми экипажами в зоне спецоперации

Российские войска продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации.
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы танкистов Центрального военного округа (ЦВО). Отмечается, что экипажи Т-72Б3 круглосуточно уничтожают бронетехнику и живую силу ВСУ из штатного вооружения машин.
«Наносят поражение противнику выстрелами 125-мм орудий с закрытых позиций во взаимодействии с подразделениями разведки и операторами БПЛА», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что стрельба с закрытых позиций обеспечивает высокую точность огня, а также позволяет минимизировать опасность для экипажа танка.