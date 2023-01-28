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Блогер из Волгограда объяснила, почему не рекомендует соотечественникам отдыхать в Израиле

Общество
Блогер из Волгограда объяснила, почему не рекомендует соотечественникам отдыхать в Израиле

Блогер Катя Колючая из Волгограда слетала на отдых в Израиль. Он рассказала, чем именно ей не понравилось путешествие в эту страну.

Чтобы добраться до Израиля, она отправилась в Дубай из Москвы. Блогер отметила, что по итогам прошлого года Тель-Авив был признан самым дорогим городом мира. Она так же указала, что там живет много русскоговорящих жителей.

«Но много выходцев из России работают в сфере обслуживания. Большинство из них там ничего не смогли добиться и очень скучают по своей родине», — рассказала женщина.

По ее словам, в Израиле чувствуется, что жизнь в стране очень напряженная. По улицам ходят много военных, часть из которых — девушки. Также следует очень аккуратно относиться к покупке продуктов, так как цену обычно указывают за 100 грамм товара, передает V1.ru.
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