Блогер из Волгограда объяснила, почему не рекомендует соотечественникам отдыхать в Израиле

По ее словам, в Израиле чувствуется, что жизнь в стране очень напряженная. По улицам ходят много военных, часть из которых — девушки. Также следует очень аккуратно относиться к покупке продуктов, так как цену обычно указывают за 100 грамм товара, передает V1.ru.