Манукян вспомнил о музыкальной «диверсии» с Прусикиным и хамском клипе о крымской весне

Министерство юстиции Российской Федерации в пятницу, 27-го января включило в реестр иностранных агентов скандально известного артиста, основателя коллектива Little Big Илью Прусикина*. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.
Отмечается, что статус иноагента певец получил, поскольку давал концерты в недружественных странах с критикой специальной военной операции и призывами прекратить ее, получал поддержку из зарубежных источников, распространял недостоверную информацию о работе органов государственной власти. На данный момент Прусикин* живет заграницей, на официальном сайте Little Big сообщается, что теперь группа базируется в Лос-Анджелесе.
На международный конкурс «Евровидение» группа чуть не отправилась в 2020-ом году, после того как их композиция и песня «Uno» набрали миллионы просмотров и прослушиваний в интернете.
Журналист и блогер Вадим Манукян в комментарии для ФАН высказал мнение о том, что допуск музыкальной группы до «Евровидения» стал бы настоящей проблемой:
«Нюанс в том, что еще в начале 2020 года я говорил о том, что выбор группы Little Big в качестве участника от России считаю музыкальной диверсией. Объясните мне, как группа, которая после референдума в Крыму в 2014 году выпустила абсолютно хамский клип (прим.ред. – Public Enemy) в отношении нашей страны и в насмешку над крымской весной могла быть выбрана для участия на Евровидении от России? Благо тогда пандемия не позволила отправить эту группу на конкурс, но все же могло сложиться и иначе. Поэтому то, что Прусикин* иноагент я понял еще задолго до того, как он получил этот официальный статус. Не надо заигрывать с внутренними врагами нашей страны, они в итоге рано или поздно предъявят миру свое истинное лицо. И еще, очень важно прислушиваться к представителям патриотической общественности и тогда в России не будет ложных героев и кумиров», — считает журналист.
Ранее россиянка Алина Корнеева победила в юниорском финале Australia Open.
* Признан физлицом-иноагентом