Манукян вспомнил о музыкальной «диверсии» с Прусикиным и хамском клипе о крымской весне

Отмечается, что статус иноагента певец получил, поскольку давал концерты в недружественных странах с критикой специальной военной операции и призывами прекратить ее, получал поддержку из зарубежных источников, распространял недостоверную информацию о работе органов государственной власти. На данный момент Прусикин* живет заграницей, на официальном сайте Little Big сообщается, что теперь группа базируется в Лос-Анджелесе.