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Писатель Евгений Гришковец встретился с военными в госпитале Новосибирск

Общество
Писатель Евгений Гришковец встретился с военными в госпитале Новосибирск

Российский драматург, театральный режиссер и киноактер Евгений Гришковец нанес визит в военный госпиталь в Новосибирске, где провел дружескую встречу с военнослужащими Вооруженных сил РФ.

Выступая перед проходящими лечение и реабилитацию российскими военными, писатель подчеркнул, что правда может быть разнообразной.

«В моем спектакле очень много любви к юности, к чему-то такому важному и романтическому в жизни мужчины, что безусловно, те люди, которые давали присягу и носили на плечах погоны, они знают, о чем идет речь», — сказал писатель.

В ходе встречи в медицинском учреждении Гришковец отвечал на многочисленные вопросы из зала, а также охотно раздавал желающим автографы.
гришковец писатель СВО
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