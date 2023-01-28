Писатель Евгений Гришковец встретился с военными в госпитале Новосибирск

Российский драматург, театральный режиссер и киноактер Евгений Гришковец нанес визит в военный госпиталь в Новосибирске, где провел дружескую встречу с военнослужащими Вооруженных сил РФ.
Выступая перед проходящими лечение и реабилитацию российскими военными, писатель подчеркнул, что правда может быть разнообразной.
«В моем спектакле очень много любви к юности, к чему-то такому важному и романтическому в жизни мужчины, что безусловно, те люди, которые давали присягу и носили на плечах погоны, они знают, о чем идет речь», — сказал писатель.
В ходе встречи в медицинском учреждении Гришковец отвечал на многочисленные вопросы из зала, а также охотно раздавал желающим автографы.