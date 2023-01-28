Ксения Собчак опубликовала фото в бикини с отдыха в Горном Алтае

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию в бикини с отдыха в Горном Алтае. Знаменитость искупалась в купели под открытым небом в лесу.
Собчак призналась, что давно мечтала увидеть не только летний, но и зимний Алтай. Наконец, у нее появилась такая возможность. Телеведущая отметила, что Россия — огромная и красивая страна. Она показала поклонникам фотографию в бикини в купели на фоне алтайского леса.
Также Собчак опубликовала видеозапись, в которой показала процесс приготовления мараловой ванны, которая считается главной туристической экзотикой на Алтае. Журналистка призналась, что вода пахнет ужасно и решила на следующий день заказать молочную ванну «Алтайская принцесса».