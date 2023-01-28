Назван самый мистический регион России

Самое мистическое место в России раскрыл ведущий проекта «Жизнь своих» на «Первом канале» Евгений Кривцов. Он признался, что ощущал в этом регионе присутствие лешего и кикиморы.
Кривцов отметил, что считает Карелию самым загадочным и мистическим регионом страны. По словам телеведущего, в республике его восхитили не только реки и озера, но также особая атмосфера в лесу.
«В лесу тебя не покидает ощущение, что где-то рядом бродит леший, а из речки сейчас должна появиться кикимора», — сказал он «Мосленте».
Напомним, ранее эксперты Aviasales назвали самые популярные направления для отдыха в феврале среди россиян. Рейтинг возглавили Сочи, Москва и Петербург.