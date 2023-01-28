Петербуржцам показали, как будет выглядеть блокадный храм святой Нины

Проект блокадного храма святой Нины представили жителям Санкт-Петербурга. Его построят на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка.
Закладной камень на месте строительства храма планируют заложить в 2024 году. Некоторые детали будут символизировать блокадный Ленинград. Проект храма-памятника опубликовала газета «Петербургский дневник».
В нем будет вестись непрерывное аудиопоминовение погибших в блокаду ленинградцев. Сейчас от их общего числа известно 600 тыс. имен. Часть их них уже записана, но работа в этом направлении продолжается.
На территории будущего храма установлен памятный крест. Помимо этого, уже написана икона святой равноапостольной Нины, парящей над осажденным городом.