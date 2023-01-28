Россиянка Алина Корнеева победила в юниорском финале Australia Open

Юниорский Открытый чемпионат Австралии по теннису завершился в Мельбурне. Победу в нем одержала российская теннисистка Алина Корнеева.
Как сообщает телеканал «360», в юниорском финале Australia Open сошлись две россиянки: Корнеева и Мирра Андреева. Игра продолжалась три часа 18 минут. В конечном счете Корнеева обошла соперницу со счетом 6:2 (2:7), 6:4, 7:5.
Стоит отметить, что эта победа — не первый успех российской теннисистки на международных состязаниях. Ранее она одержала победу на турнире в Касабланке, а также участвовала в юниорской части чемпионата. На тот момент Корневой было всего 15 лет.