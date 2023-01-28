Острая нехватка лекарственных препаратов наблюдается в странах Европы

Причины у такого дефицита две. Первая — это рост спроса на лекарства, спровоцированный волной эпидемий. Например, только за 2022 год продажи антибиотиков выросли на 43%. Вторая причина — это перебои с поставками и острая зависимость Евросоюза от импорта лекарств.