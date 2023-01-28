Острая нехватка лекарственных препаратов наблюдается в странах Европы

Острая нехватка лекарств наблюдается в Европе. Люди стоят в огромных очередях в аптеки, однако зачастую так и не могут купить необходимые медикаменты.
По словам представителей сферы здравоохранения, дефицит возник и в плане жизненно важных лекарств. Это антибиотики, болеутоляющие и жаропонижающие средства, а также противораковые препараты, инсулин, средства от эпилепсии.
Причем особенно остро европейцы ощутили нехватку именно парацетамола и антибиотиков. Дело в том, что сейчас континент переживает тройную эпидемию: гриппа, коронавируса и бронхиолита, пишет kp.ru.
Причины у такого дефицита две. Первая — это рост спроса на лекарства, спровоцированный волной эпидемий. Например, только за 2022 год продажи антибиотиков выросли на 43%. Вторая причина — это перебои с поставками и острая зависимость Евросоюза от импорта лекарств.