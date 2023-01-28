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Власти Армении хотят ввести добровольно-срочную службу женщин в вооруженных силах

Политика
Власти Армении хотят ввести добровольно-срочную службу женщин в вооруженных силах

Власти Армении рассматривают возможность призыва женщин в вооруженные силы страны для прохождения срочной службы. Об этом говорится в послании премьер-министра республики Никола Пашиняна.

По словам главы правительства Армении, женщины будут призываться в армию исключительно на добровольной основе.

«В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт – добровольно-срочной военной службы женщин», — сказано в опубликованном на сайте правительства документе.

Пашинян также поблагодарил женщин, которые уже проходят службу по контракту.

Кроме того, в настоящее время руководство Армении работает над переоснащением армии современными видами вооружения и военной техникой, уточнил премьер.
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