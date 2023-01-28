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Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель развелась с блогером Ильей Семиным

Общество
Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель развелась с блогером Ильей Семиным

Блогер и экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель развелась с Ильей Семиным. Бракоразводный процесс длился на протяжении четырех месяцев.

Как сообщила Рапунцель, суд все же удовлетворил ее исковое требование. При этом, согласно постановлению, дети останутся жить с мамой.

«Что касается алиментов: на самом деле, у нас будет не такая уж и маленькая сумма. Мне кажется, это даже нестандартно — 35 тысяч в месяц», — цитирует ее «СтарХит».

Собеседница издания подчеркнула, что Семин на заседании не присутствовал. Постановление ему передадут через определенное время. После этого он начнет выплачивать ей алименты.
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