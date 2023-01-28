Баранец: Германия имеет только 90 боеспособных танков Leopard

С таким заявлением в интервью Общественной службе новостей выступил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. Он отметил, что Германия в настоящее время имеет в своем распоряжении всего 250 танков Leopard. При этом только 90 из них являются боеспособными, остальные — поломаны. Баранец добавил, что обещанные Украине американские Abrams также имеют уязвимости.