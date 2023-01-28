Баранец: Германия имеет только 90 боеспособных танков Leopard

Страны Запада решили поставить Украине современные танки, потому что у них не осталось техники советского производства.
С таким заявлением в интервью Общественной службе новостей выступил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. Он отметил, что Германия в настоящее время имеет в своем распоряжении всего 250 танков Leopard. При этом только 90 из них являются боеспособными, остальные — поломаны. Баранец добавил, что обещанные Украине американские Abrams также имеют уязвимости.
«Я насчитал где-то полтора десятка слабых мест у Abrams. Наши специалисты говорят, что оптимальнее всего бить в левый бок под башню, в трансмиссию, ниже водителя, правее водителя», — объяснил он.
Баранец добавил, что американские и немецкие тяжелые боевые машины являются очень неповоротливыми. Кроме того, эта западная техника крайне сложна и капризна в эксплуатации. По его словам, обслуживание таких танков обходится в 350 тысяч долларов в год.