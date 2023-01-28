Жительница Петербурга изрезала ножом мужа и обвинила в этом незнакомцев

В Северной столице местная жительница с ножом напала на своего мужа, а после сообщила полицейским, что он получил ранение на улице. Об этом в субботу утром пишет 78.ru.
Когда стражи порядка прибыли на квартиру, где все произошло, то выяснили, что конфликт случился на почве употребления алкоголя. В какой-то момент женщина не выдержала и ударила ножом супруга.
Медики доставили пострадавшего в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали рану плеча, гиповолемический шок и алкогольную интоксикацию. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.