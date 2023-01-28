Минобороны РФ и родственники Ланового передали пистолет актера в дар Музею Победы

Московский Музей Победы получил в дар от родственников народного артиста СССР Василия Ланового и Министерства обороны РФ наградной пистолет Макарова, который принадлежал актеру.
Лановой получил оружие из рук Сергея Иванова, который в 2004 году занимал пост министра обороны. Церемония передачи пистолета Музею Победы прошла накануне дня памяти Ланового, который отмечается 28 января. Главный хранитель музея Наталья Засковец отметила, что до этого дня в коллекции не было пистолета Макарова.
«Он приведен в такое состояние, исключающее производство выстрела. Но тем не менее именно эта вещь обладает музейной значимостью, потому что когда-то принадлежала народному артисту Лановому», — заявила Засковец телеканалу НТВ.
Всего Музею Победы передали около 60 предметов, которые ранее принадлежали Лановому, сообщает RT. Народный артист СССР скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни.