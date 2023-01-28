Минобороны РФ и родственники Ланового передали пистолет актера в дар Музею Победы

Лановой получил оружие из рук Сергея Иванова, который в 2004 году занимал пост министра обороны. Церемония передачи пистолета Музею Победы прошла накануне дня памяти Ланового, который отмечается 28 января. Главный хранитель музея Наталья Засковец отметила, что до этого дня в коллекции не было пистолета Макарова.