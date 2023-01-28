Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет родить в 2023 году

Королева русского шансона Любовь Успенская может стать бабушкой в 2023 году. О желании подарить ей внука сообщила 33-летняя дочь певицы Татьяна Плаксина.
Как сообщила наследница многократной обладательницы премии «Шансон года», ей хотелось бы встретить наконец любимого человека и родить ребенка.
Певица желание дочери разделила. Как призналась Успенская, ей не терпится увидеть это дитя. После этого, по словам артистки, «можно умереть».
«Это все, что я загадала. Чтоб крайне успешно нашла половину достойную и чтобы осчастливила меня, чтобы я стала наконец эстрадной бабушкой!» — цитирует ее Super.ru.
Ранее стало известно, что дочь Успенской выпустила свой первый музыкальный клип на песню под названием «Чудо».