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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет родить в 2023 году

Общество
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет родить в 2023 году

Королева русского шансона Любовь Успенская может стать бабушкой в 2023 году. О желании подарить ей внука сообщила 33-летняя дочь певицы Татьяна Плаксина.

Как сообщила наследница многократной обладательницы премии «Шансон года», ей хотелось бы встретить наконец любимого человека и родить ребенка.

Певица желание дочери разделила. Как призналась Успенская, ей не терпится увидеть это дитя. После этого, по словам артистки, «можно умереть».

«Это все, что я загадала. Чтоб крайне успешно нашла половину достойную и чтобы осчастливила меня, чтобы я стала наконец эстрадной бабушкой!» — цитирует ее Super.ru.

Ранее стало известно, что дочь Успенской выпустила свой первый музыкальный клип на песню под названием «Чудо».
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