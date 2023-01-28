«Этот день в истории». Что произошло 28 января, праздники, факты, люди

28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин открылось. История женского высшего образования в России началась во второй половине 19 века. После 1917 года высшие женские курсы были реорганизованы и вошли в состав единой системы высшей школы.