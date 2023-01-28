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«Этот день в истории». Что произошло 28 января, праздники, факты, люди

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О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

28 января 1981 года подписана конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Документ определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность личной жизни. В этот день напоминают о правилах пользования интернетом для безопасности виртуальной и реальной жизни.

В 1932 году основана компания LEGO Group датским плотником Оле Кирком Кристиансеном. Название образовано от начальных букв слогана leg godt, буквально означающего «играть хорошо». Всего существует семь «Леголендов», расположенных в разных странах мира.

28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин открылось. История женского высшего образования в России началась во второй половине 19 века. После 1917 года высшие женские курсы были реорганизованы и вошли в состав единой системы высшей школы.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
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