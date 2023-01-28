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Аналитики RAND призвали Вашингтон сделать четыре шага для завершения украинского конфликта

Политика
Аналитики RAND призвали Вашингтон сделать четыре шага для завершения украинского конфликта

Аналитики американского исследовательского центра RAND Сorporation описали сценарий для скорейшего разрешения конфликта между официальной Москвой и киевским режимом.

Эксперты призвали Соединенные Штаты сделать четыре шага для завершения украинского кризиса. В первую очередь переговоры по разрешению конфликтной ситуации должны возобновиться, подчеркнули авторы доклада.

«Вашингтон мог бы увязать будущие поставки (вооружений. — Прим. ФАН) с обязательством Киева сесть за стол переговоров, пообещав помощь в решении проблем после заключения мира», — привели мнение аналитиков RAND журналисты.

Затем американское правительство должно обеспечить Киеву безопасность в случае «агрессии» со стороны Москвы. Третий шаг заключается в выполнении требования российской стороны, а именно — предоставлении гарантии нейтрального статуса соседнего государства. И последний фактор состоит в смягчении санкций против РФ, подытожили аналитики.
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