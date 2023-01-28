Аналитики RAND призвали Вашингтон сделать четыре шага для завершения украинского конфликта

Аналитики американского исследовательского центра RAND Сorporation описали сценарий для скорейшего разрешения конфликта между официальной Москвой и киевским режимом.
Эксперты призвали Соединенные Штаты сделать четыре шага для завершения украинского кризиса. В первую очередь переговоры по разрешению конфликтной ситуации должны возобновиться, подчеркнули авторы доклада.
«Вашингтон мог бы увязать будущие поставки (вооружений. — Прим. ФАН) с обязательством Киева сесть за стол переговоров, пообещав помощь в решении проблем после заключения мира», — привели мнение аналитиков RAND журналисты.
Затем американское правительство должно обеспечить Киеву безопасность в случае «агрессии» со стороны Москвы. Третий шаг заключается в выполнении требования российской стороны, а именно — предоставлении гарантии нейтрального статуса соседнего государства. И последний фактор состоит в смягчении санкций против РФ, подытожили аналитики.