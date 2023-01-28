Аналитики RAND призвали Вашингтон сделать четыре шага для завершения украинского конфликта

Затем американское правительство должно обеспечить Киеву безопасность в случае «агрессии» со стороны Москвы. Третий шаг заключается в выполнении требования российской стороны, а именно — предоставлении гарантии нейтрального статуса соседнего государства. И последний фактор состоит в смягчении санкций против РФ, подытожили аналитики.