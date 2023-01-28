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Один человек пострадал при взрыве газа в гараже на улице Лермонтова в Якутске

Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в гараже на улице Лермонтова в Якутске

Взрыв газа произошел в одном из гаражей на улице Лермонтова в Якутске. В результате ЧП пострадал местный житель, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Все случилось на территории гаражного кооператива. В одном из боксов сдетонировала газовоздушная смесь, после чего начался пожар. Ударная волна частично разрушила стены сооружения и полностью уничтожила кровлю. Обломки перекрытий придавили стоявший внутри микроавтобус.

Из гаража успел выбежать человек — вероятно, владелец постройки. Пострадавшего передали врачам скорой помощи. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

В тушении открытого огня принимали участие десять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Причиной пожара стала неисправность газовой печи.
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