Один человек пострадал при взрыве газа в гараже на улице Лермонтова в Якутске

Все случилось на территории гаражного кооператива. В одном из боксов сдетонировала газовоздушная смесь, после чего начался пожар. Ударная волна частично разрушила стены сооружения и полностью уничтожила кровлю. Обломки перекрытий придавили стоявший внутри микроавтобус.