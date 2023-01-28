ДТП с пятью погибшими произошло на трассе в Челябинской области

Смертельное ДТП с участием Lada Kalina произошло на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли пять человек, сообщили в ГУ МВД по региону.
Трагедия случилась на 41-м километре магистрали Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево. По данным правоохранителей, у водителя отечественной легковушки не было прав. Молодой человек выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик MAN с полуприцепом МАЗ.
Погибшими оказались 22-летний местный житель за рулем Lada и четверо его пассажиров. Все они скончались на месте ЧП до приезда врачей скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.