ДТП с пятью погибшими произошло на трассе в Челябинской области

Трагедия случилась на 41-м километре магистрали Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево. По данным правоохранителей, у водителя отечественной легковушки не было прав. Молодой человек выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик MAN с полуприцепом МАЗ.