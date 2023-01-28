Foreign Policy: ВСУ могут перебросить американские танки Abrams к границе с Белоруссией

Украина после получение от США танков Abrams может перебросить их к границе с Белоруссией, пишет Foreign Policy.
В публикации отмечается, что ВСУ будут переданы тяжелые боевые машины M1 Abrams и Leopard 2. При этом эксперты считают, что Украине не следует радоваться этому, потому что поставки немецких и американских танков приведут к появлению новых проблем, передает «ПолитРоссия».
Отмечается, что острым является вопрос обеспечения безопасности доставки танков. Кроме того, у ВСУ могут появиться проблемы с их обслуживанием, а также обучением экипажей. Предполагается, что западные машины украинское военное командование рассредоточит по самым уязвимым направлениям.
«Поставки 31 танка Abrams могут дать Украине возможность разместить блокирующие силы вблизи белорусской границы на севере», — сказано в статье.
При этом немецкие Leopard, вероятно, будут направлены в Донбасс или в Херсонскую область для проведения наступательных операций.