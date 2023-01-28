Foreign Policy: ВСУ могут перебросить американские танки Abrams к границе с Белоруссией

В публикации отмечается, что ВСУ будут переданы тяжелые боевые машины M1 Abrams и Leopard 2. При этом эксперты считают, что Украине не следует радоваться этому, потому что поставки немецких и американских танков приведут к появлению новых проблем, передает «ПолитРоссия».