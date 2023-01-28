Народная артистка России Татьяна Кравченко рассказала о тяжелой жизни родственников в Донецке. При этом родные актрисы отказываются покидать свой город.
Кравченко призналась, что переживает за родственников и старается звонить им как можно чаще. Племянник актрисы работает врачом и тоже не планирует уезжать из Донецка, несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие света и воды.
«Звонила недавно старшей сестре по отцу, она плачет, недавно весь центр города разбомбили. Тяжело, говорит. Я ей предлагала приехать ко мне, у меня есть где пожить, она отказалась», — рассказала Кравченко в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».
Артистка высказалась о людях, которые встали против своей страны. Кравченко не понимает таких граждан России. Близкая подруга актрисы стала одной из тех, кто не поддержал власти. После этого звезда сериала «Сваты» оборвала общение с женщиной.