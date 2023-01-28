Петербуржцев ожидает резкое ухудшение погоды днем 28 января

Жителей Санкт-Петербурга ожидает резкое ухудшение погодных условий в субботу, 28 января. Об этом заявили представители пресс-службы городского управления МЧС России. Они рассказали, какой будет погода в Северной столице.
Согласно прогнозам специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 10:00 в Санкт-Петербурге ожидается резкое усиление юго-западного ветра. Предполагается, что его скорость может увеличиться до 15 метров в секунду. Сотрудники МЧС России призывают граждан убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также закрыть окна. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также дома с неустойчивой кровлей. Водителям советуют поставить свои транспортные средства в гараж.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также отметил, что в субботу погодные условия в Санкт-Петербурге сформируются под влиянием гребня антициклона. Он принесет в город снегопады. Предполагается, что из-за снегопадов ситуация на дорогах может ухудшиться, что обусловлено некачественной организацией работ по уборке снега со стороны команды губернатора Александра Беглова. В частности на дорогах вновь могут образоваться пробки.