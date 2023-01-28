Эксперт Тимошенко рассказал о главной уязвимости обещанных Украине западных танков

Обещанные Украине танки Leopard, Challenger и Abrams имеют слабую броню в задней части корпуса машины, заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.
В интервью изданию Ura.ru он объяснил, что повышенную защиту имеет боевой отсек этих танков, где сидит экипаж. По его словам, задняя броня немецких Leopard может быть пробита штатным вооружением боевой машины пехоты (БМП).
«Мы можем брать Leopard на дистанции меньше километра. В борт — с дистанции гораздо большей, хотя и они защищены неплохо», — рассказал Тимошенко.
Ранее сообщалось, что Германия поставит украинской армии свои танки. США также согласились передать ВСУ тяжелые боевые машины M1 Abrams, а Британия — Challenger 2.