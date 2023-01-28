Эксперт Ефимов назвал оптимальный заряд для долгого срока жизни аккумулятора iPhone

Владельцы «яблочных» устройств нередко сталкиваются с ухудшением показателей автономности устройств, происходящими по мере их использования. О том, как продлить жизнь аккумулятора iPhone, рассказал руководитель по сервису «МегаФона» Никита Ефимов.
По словам специалиста, продлить срок жизни батареи на «яблочном устройстве» можно, если поддерживать уровень ее заряда в пределах 20-80%.
«В случае, если вы регулярно будете держать заряд на этом уровне, срок жизни аккумулятора увеличится», — цитирует его агентство «Прайм».
Ранее сообщалось, что американская компания Apple в 2024 году перейдет на дисплеи собственной разработки. Таким образом она надеется избавиться от зависимости от партнеров.