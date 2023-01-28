Издание Focus заявило о рисках энергетического сотрудничества ЕС и США

Таким образом, Европа все больше зависит от Соединенных Штатов, отмечают журналисты. При этом США уже не являются надежным партнером для стран ЕС, так как репутация государства серьезно пострадала. Кроме того, стоимость американского газа с начала 2022 года выросла более чем в два раза.