Издание Focus заявило о рисках энергетического сотрудничества ЕС и США

Сотрудничество европейских стран с США в сфере энергетики может негативно отразиться на ЕС, пишет Focus со ссылкой на анализ исследовательской группы Investigate Europe.
Отмечается, что только за последнее десятилетие страны ЕС заключили с США более 30 договоров на поставку сжиженного природного газа (СПГ), и треть из них пришлась на 2022 год.
Таким образом, Европа все больше зависит от Соединенных Штатов, отмечают журналисты. При этом США уже не являются надежным партнером для стран ЕС, так как репутация государства серьезно пострадала. Кроме того, стоимость американского газа с начала 2022 года выросла более чем в два раза.