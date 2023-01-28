Психиатр Кульгавчук объяснил, чем вредна самодиагностика

Большая часть болезней тела гораздо лучше поддается лечению при своевременном обращении ко врачу. То же самое касается и так психологических проблем, и психических расстройств. К сожалению, в случае с человеческим разумом нет универсальной таблетки или методик, которые бы стопроцентно привели к улучшению состояния пациента.
Современный человек имеет дурную привычку – гуглить симптомы. При любом незначительном недомогании. И если даже при боле в горле поисковик часто ставит неутешительный диагноз, что уж говорить про симптомы психического характера?
Есть ли какие-то «способы» вычислить психическое расстройство и возможно ли это вообще без помощи специалистов? В чем опасность самодиагностики? Что никогда не посоветует хороший психиатр? На эти вопросы в комментарии для ФАН ответил врач-психиатр Евгений Кульгавчук.
Для начала стоит определиться, что психические расстройства имеют довольно широкий диапазон, как по проявлениям, так и по степени выраженности, отмечает эксперт.
«Поэтому что-то может практически незаметно неспециалисту-обывателю. Например, возьмем шизоидное расстройство личности. Это расстройство личности, характеризующееся слабостью привязанностей, социальных и других контактов, склонностью к фантазиям, отшельничеству и самоанализу. Имеет место ограниченная способность выражать чувства и испытывать удовольствие. Мы можем думать о том, что это лишь такие особенности, не более», — подчеркивает специалист.
Но, например, при шизофрении изменения могут быть существенными и характерными в виде нарушения мышления и восприятия, а также проявляться неадекватными аффектами. То есть, понять, что у такого человека есть душевная болезнь, можно и без медицинского образования. Особенно, если он находится в возбужденном состоянии и, например, выдает речевую продукцию, которая выявляет параноидные или вычурные идеи, или же вскрывают картину галлюцинаций или императивных «голосов».
Психиатр отметил, что самодиагностика вредна, затягивает время и может способствовать прогрессированию заболевания, и приводить к трагическим последствиям, вплоть до, например, суицида.
«Хороший психиатр, прежде чем ставить диагноз, побеседует с пациентом. Понаблюдает за ним. Не станет назначать препараты, не разобравшись с клинической картиной и диагнозом, ибо хороший врач любой специальности помнит о главной заповеди врача: "не навреди"».
Стоит отдельно отметить, что большинство болезней имеют схожую симптоматику. Иногда на постановку диагноза у врача-психиатра уходят недели или месяцы, особенно при атипичных проявлениях расстройства. Никакая самодиагностика и самолечение не приведут к положительной динамике, в то время как человек теряет один из важнейших факторов – время.
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