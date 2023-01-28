Психиатр Кульгавчук объяснил, чем вредна самодиагностика

Но, например, при шизофрении изменения могут быть существенными и характерными в виде нарушения мышления и восприятия, а также проявляться неадекватными аффектами. То есть, понять, что у такого человека есть душевная болезнь, можно и без медицинского образования. Особенно, если он находится в возбужденном состоянии и, например, выдает речевую продукцию, которая выявляет параноидные или вычурные идеи, или же вскрывают картину галлюцинаций или императивных «голосов».