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Российские специалисты разработали РЛС для обнаружения маловесных дронов

Армия
Российские специалисты разработали РЛС для обнаружения маловесных дронов

Российские инженеры разработали радиолокационную станцию для обнаружения маловесных беспилотников весом от 150 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы.

Подчеркивается, что станция была сформирована из отечественных комплектующих, она может отследить дрон на расстоянии до 10 километров. Ее созданием занимались сотрудники Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева, передает РИА Новости.

Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов отметил, что для страны эта разработка является крайне актуальной.

«Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 10 километров», — рассказал он.

Сообщается, что при обнаружении беспилотника станция моментально может определить его скорость и дальность, а также может передать данные о полете аппарата потребителю в автоматическом режиме.
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