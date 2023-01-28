Российские специалисты разработали РЛС для обнаружения маловесных дронов

Подчеркивается, что станция была сформирована из отечественных комплектующих, она может отследить дрон на расстоянии до 10 километров. Ее созданием занимались сотрудники Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева, передает РИА Новости.