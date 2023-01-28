Российские специалисты разработали РЛС для обнаружения маловесных дронов

Российские инженеры разработали радиолокационную станцию для обнаружения маловесных беспилотников весом от 150 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы.
Подчеркивается, что станция была сформирована из отечественных комплектующих, она может отследить дрон на расстоянии до 10 километров. Ее созданием занимались сотрудники Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева, передает РИА Новости.
Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов отметил, что для страны эта разработка является крайне актуальной.
«Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 10 километров», — рассказал он.
Сообщается, что при обнаружении беспилотника станция моментально может определить его скорость и дальность, а также может передать данные о полете аппарата потребителю в автоматическом режиме.