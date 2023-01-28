Рябков планирует встретиться с новым послом США в РФ Линн Трейси в начале следующей недели

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков намерен увидеться с новым американским послом в РФ Линн Трейси. Такое заявление сделал сам замминистра иностранных дел в ходе общения с журналистами.
По словам Рябкова, соответствующая встреча и вручение ею верительных грамот пройдет в течение ближайшего времени. Речь идет о начале следующей недели, подчеркнул он в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
«Любой посол, прибывающий к месту службы, после какого-то периода для того, чтобы, что называется осмотреться и решить первоочередные вопросы своего дальнейшего нахождения на месте службы, в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передает копии верительных грамот в МИД страны пребывания», — объяснил замминистра.
Ранее сообщалось, что Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Об этом рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.