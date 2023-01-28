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Два человека пострадали при столкновении иномарок лоб в лоб на трассе в Башкирии

Происшествия
Два человека пострадали при столкновении иномарок лоб в лоб на трассе в Башкирии

Медики госпитализировали двух человек после столкновения двух иномарок на трассе в Башкирии. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении дорожной полиции.

По данным ГИБДД, все произошло на 252-м километре трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. 45-летний житель Челябинской области за рулем Citroen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo под управлением 44-летнего мужчины.

«Водитель «Нексии» и его 45-летний пассажир госпитализированы», — сообщили в ГИБДД.

На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства инцидента станут известны по итогам проверки.
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