Два человека пострадали при столкновении иномарок лоб в лоб на трассе в Башкирии

Медики госпитализировали двух человек после столкновения двух иномарок на трассе в Башкирии. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении дорожной полиции.
По данным ГИБДД, все произошло на 252-м километре трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. 45-летний житель Челябинской области за рулем Citroen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo под управлением 44-летнего мужчины.
«Водитель «Нексии» и его 45-летний пассажир госпитализированы», — сообщили в ГИБДД.
На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства инцидента станут известны по итогам проверки.