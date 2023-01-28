Фиби Уоллер-Бридж станет продюсером сериала «Подпишите здесь» для Amazon Studios

Английская актриса Фиби Уоллер-Бридж станет продюсером сериала «Подпишите здесь» по дебютному роману Клаудии Люкс. Проект создается для Amazon Studios.
Сюжет произведения рассказывает историю мужчины по имени Пейот Трип, который работает в аду. Он занимается заключением сделок, но условия его труда оставляют желать лучшего. В какой-то момент Трип придумывает, как навсегда изменить свою жизнь с помощью коварного плана. Ему придется заставить миллионера продать свою душу.
Сценаристом первого эпизода станет автор романа Клаудия Люкс. Также она станет продюсером вместе с Уоллер-Бридж и Дженни Робинс, сообщает издание Deadline. В скором времени поклонники смогут увидеть актрису на больших экранах. Летом выйдет пятая часть «Индианы Джонса», где Уоллер-Бридж сыграла крестницу археолога.