Фиби Уоллер-Бридж станет продюсером сериала «Подпишите здесь» для Amazon Studios

Сюжет произведения рассказывает историю мужчины по имени Пейот Трип, который работает в аду. Он занимается заключением сделок, но условия его труда оставляют желать лучшего. В какой-то момент Трип придумывает, как навсегда изменить свою жизнь с помощью коварного плана. Ему придется заставить миллионера продать свою душу.