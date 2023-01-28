Шотландский актер Алан Камминг вернул почетный орден королевства

Шотландско-американский актер Алан Камминг, известный по ролям в фильмах «Сейчас или никогда», «Круг друзей» и «Эмма», вернул врученный ему в 2009 году Орден Британской империи.
Как сообщает The Telegraph, свое решение актер объяснил тем, что ему «открыли глаза» уход из жизни королевы Елизаветы II и начавшиеся затем разговоры на тему того, что Великобритания процветала за счет коренных народов по всему миру.
Ранее стало известно, что выпустивший скандальную автобиографию младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри может появится на коронации отца, проведение которой назначено на май 2023 года.