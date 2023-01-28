Сериал по видеоигре The Last of Us продлили на второй сезон

Сериал The Last of Us, основанный на одноименной видеоигре от американской студии Naughty Dog, стал одним из самых успешных проектов последнего времени. И хотя на экраны пока вышло всего два эпизода, телеканал HBO уже продлил его на второй сезон.
Как указывается в сообщении, распространенном в социальных сетях стриминговым сервисом HBO Max, «путешествие продолжается».
Третий эпизод сериала, рассказывающего о мире, в котором человечество оказалось на грани вымирания из-за эволюционировавшего кордицепса, должен выйти 29 января. В нем зрителей познакомят с Биллом и Фрэнком — героями Ника Оффермана и Мюррея Бартлетта.