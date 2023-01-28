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РИА Новости: ЕС нашел способ захватить российские резервы

Политика
РИА Новости: ЕС нашел способ захватить российские резервы

Европейский союз нашел способ захватить российские резервы на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление сделала журналистка Наталья Дембинская.

По ее словам, европейская сторона заявила о некоторых «юридических основаниях» для того чтобы «провернуть» часть удерживаемых Западом резервов РФ, получить прибыль и отдать главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом аналитик написала в авторской статье для РИА Новости.

«Юристы уже предупредили: план крайне рискованный», — раскрыла Дембинская правду о способе захвата Европой российских резервов.

Журналистка объяснила, что подобного случая в истории еще не было. Она подчеркнула, что речи о правовых основаниях для такого и быть не может.

Ранее сообщалось, что заморозку валютных счетов российского Центробанка, а также правительства страны можно расценивать как желание коллективного Запада организовать искусственный дефолт России. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
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