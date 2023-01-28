Екатерина Климова отметила 45-летие с родными и на сцене театра

Актриса театра и кино Екатерина Климова рассказала, как отметила 45-летие. Знаменитость успела провести время и с родными и близкими, и на сцене культурного учреждения.
В день рождения Климовой 24 января у нее был запланирован спектакль и она не стала его откладывать. Сначала отметила праздник с семьей и друзьями, а затем вышла на сцену с коллегами. Актриса призналась, что ей вручили много подарков.
«Много подарков в этом году подарили: и материальные, и какие-то прекрасные, очень теплые, конечно же, от моей семьи. Мама мне напекла пирогов, сделала холодец, дети нарисовали открытки», — цитирует Климову Пятый канал.
Старшая дочь Лиза также испекла пирог для именинницы. Актриса воспитывает четверых детей от разных мужчин. При этом Климова активно работает, берется за любые проекты, чтобы обеспечить достойное будущее всем наследниками.