В Нью-Йорке арестовали трех человек на акции после смерти избитого полицией афроамериканца

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка арестовали трех человек на акции после смерти темнокожего жителя Мемфиса Тайре Николса. Мужчина был избит полицейскими и скончался, пишет РИА Новости со ссылкой местных стражей порядка.
Правоохранители обнародовали записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как их коллеги применяют физическую силу к афроамериканцу. Сперва полицейские остановили машину 29-летнего Николса, выволокли его наружу, затем бросили об асфальт и принялись избивать.
После смерти мужчины в городе прошли манифестации. Местные жители вышли на улицы с транспарантами «Остановите полицейский террор». В итоге были арестованы три человека.