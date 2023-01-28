В Нью-Йорке арестовали трех человек на акции после смерти избитого полицией афроамериканца

Правоохранители обнародовали записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как их коллеги применяют физическую силу к афроамериканцу. Сперва полицейские остановили машину 29-летнего Николса, выволокли его наружу, затем бросили об асфальт и принялись избивать.