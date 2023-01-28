Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певец Олег Газманов представил патриотическую песню «Солдаты России»

Общество
Певец Олег Газманов представил патриотическую песню «Солдаты России»

Народный артист России, 71-летний эстрадный певец, композитор и поэт Олег Газманов представил вниманию поклонников новую версию песни «Солдаты», вышедшей в 2008 году в составе альбома «Семь футов под килем».

Эта музыкальная композиция звучала в одноименном телесериале, благодаря чему стала узнаваемой и любимой многими россиянами. Как признался певец, он решил подарить ей вторую жизнь.

«Недавно я понял, что песня будет актуальной именно сейчас, если доработать текст и создать созвучный духу времени клип. Я переписал полностью второй куплет и изменил ключевую фразу припева. Теперь песня называется «Солдаты России»», — объяснил певец.

Вместе с выходом трека на YouTube-канале артиста появился и музыкальный видеоклип, менее чем за сутки набравший почти 15 тысяч просмотров и более 1,6 тысячи «лайков».
газманов солдаты россии песня
Военкоры ФАН
Лучшие в аду