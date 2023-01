Ученые из США связали развитие облысения у мужчин с употреблением газировки

В беседе с изданием Eat This Not That доктор Виктор Сан прокомментировал полученные учеными данные. По его мнению, в их исследовании есть зерно истины, однако им необходимо устранить ряд пробелов. В частности он считает, что для подтверждения негативного влияния сахара на волосяной покров необходим более подробный анализ.