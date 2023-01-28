Ученые из США связали развитие облысения у мужчин с употреблением газировки

Употребление сладких газированных напитков повышает риск облысения у мужчин. К такому выводу пришла группа специалистов из США по результатам проведенного исследования. Его подробное описание было опубликовано на портале Nutrients.
Ученые утверждают, что помимо газировки негативное влияние на организм мужчин также оказывают и другие сладкие напитки. В список вошли, в частности, фруктовые соки, спортивные напитки, а также сладкий кофе. По словам экспертов, риск развития андрогенетической алопеции чаще всего повышается у молодых мужчин, отдающих предпочтение таким напиткам.
В беседе с изданием Eat This Not That доктор Виктор Сан прокомментировал полученные учеными данные. По его мнению, в их исследовании есть зерно истины, однако им необходимо устранить ряд пробелов. В частности он считает, что для подтверждения негативного влияния сахара на волосяной покров необходим более подробный анализ.