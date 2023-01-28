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Американские журналисты припомнили канцлеру ФРГ Шольцу его "антинатовское" прошлое

Политика
Американские журналисты припомнили канцлеру ФРГ Шольцу его «антинатовское» прошлое

Журналисты издания Politico рассказали о возможных причинах долгого обсуждения и нерешительности немецкого канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской армии.

Страны НАТО все-таки приняли решение об отправке тяжелого вооружения ВСУ. Дольше всех в обоснованности такого решения сомневался лидер Германии Олаф Шольц. Обозреватели американского издания Politico раскрыли неожиданную возможную причину такой медлительности. По их мнению, на канцлера еще влияет его антиамериканское прошлое.

«Для Шольца и его соратников в 1980-х годах коммунисты были союзниками, а НАТО — агрессором», — цитирует журналистов «РИА Новости».

Шольц с 1982 по 1988 годы занимал пост Социально-демократической партии Германии и призывал к выходу ФРГ из НАТО, называя альянс «агрессивным и империалистическим».

По мнению авторов статьи, канцлер сегодня фактически изменил своим взглядам, позволив англосаксам принимать решения за всю Европу. И такие решения могут в итоге лишить Германию суверенитета и надежды на восстановление отношений с Россией.
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