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Диетолог Соломатина предупредила об опасности чеснока при проблемах с желудком

Общество
Диетолог Соломатина предупредила об опасности чеснока при проблемах с желудком

Людям, которые страдают от проблем с желудком, следует отказаться от употребления чеснока. Об опасных последствиях предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Из-за своих свойств чеснок считается полезным продуктом. Однако не стоит злоупотреблять им, а пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше вовсе отказаться от этого продукта, передает «Вечерняя Москва».

«Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение», — объяснила Соломатина.

Чеснок может быть полезен при простуде. Однако нельзя полностью полагаться на него и исключать лечение заболевания препаратами.
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