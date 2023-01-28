Диетолог Соломатина предупредила об опасности чеснока при проблемах с желудком

Людям, которые страдают от проблем с желудком, следует отказаться от употребления чеснока. Об опасных последствиях предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
Из-за своих свойств чеснок считается полезным продуктом. Однако не стоит злоупотреблять им, а пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше вовсе отказаться от этого продукта, передает «Вечерняя Москва».
«Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение», — объяснила Соломатина.
Чеснок может быть полезен при простуде. Однако нельзя полностью полагаться на него и исключать лечение заболевания препаратами.