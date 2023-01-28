Кассационный суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ Арустамова по делу о взятке

Решением кассационного суда бывший заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов был полностью оправдан по делу о взятке. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Напомним, летом прошлого года суд назначил ему девять лет строгого режима по статье о получении взятки в особо крупном размере. О задержании Арустамова стало известно осенью 2021 года, тогда его обвинили в мошенничестве.
Как пишет газета, после тщательного анализа исследованных судом первой инстанции доказательств было принято решение, что «событие преступления не было установлено».